Dopo le polemiche social ma soprattutto il crollo di calcinacci all'esterno della scuola primaria e dell'infanzia San Filippo nel quartiere Triggio, il settore Lavori pubblici di Palazzo Mosti eseguirà «imminenti e urgenti interventi nell'edificio di via Port'Arsa» come si legge in un comunicato. Il dirigente Antonio Iadicicco ha effettuato un sopralluogo all'esterno e all'interno dell'istituto, che ospita 7 sezioni della scuola dell'infanzia e 17 classi della primaria per un totale di circa 320 alunni, al termine del quale è stato deciso, di concerto con la dirigente scolastica Marina Mupo e l'assessore ai Lavori pubblici, Mario Pasquariello, il cronoprogramma degli interventi da realizzare.

Dopo l'emergenza maltempo nell'edificio sito alle spalle del Teatro Romano «è già in corso di esecuzione l'operazione di ripristino delle guaine ammalorate spiega l'assessore Mario Pasquariello che hanno già copertura finanziaria e saranno presto eseguiti specifici interventi per risolvere altre criticità». Interventi che, dalla prossima settimana, riguarderanno la sostituzione di un infisso al primo piano, in corrispondenza del terrazzo, manutenzione straordinaria per eliminare il problemi delle infiltrazioni di acqua piovana, la realizzazione di un divisorio in cartongesso in un'aula dell'asilo, così da consentire la creazione di una nuova aula per gli studenti. Inoltre sarà ricostruito il frontalino all'ingresso dell'edifico che ha subito un distacco d'intonaco e saranno aggiunte nuove lastre di lamiera per impedire le infiltrazioni di acqua piovana.

Questi gli interventi più urgenti, mentre successivamente si interverrà sui corridoi e sulle vie di fuga, con la realizzazione di paraspigoli, e saranno rifatti i rivestimenti dei bagni. Su richiesta delle famiglie, infine, verrà installato un condizionatore nell'aula quinta G. «All'ingresso prosegue Pasquariello - abbiamo disposto il ripristino delle mattonelle scheggiate e l'inserimento di un coprimuro. Il settore Ambiente si occuperà, poi della potatura dell'albero nella zona del giardino di San Cristiano. Ricordo che per l'edificio che ospita la scuola San Filippo, la nostra amministrazione ha già varato un progetto di adeguamento strutturale per il quale è in attesa di ottenere il finanziamento». Soddisfazione per la dirigente. «Accogliamo con gioia e piacere questi interventi sottolinea Mupo sono lavori che abbiamo richiesto con forza dopo l'ultima emergenza meteo. Rassicuro anche i genitori che, per ora, la frequenza dei bambini non è in discussione».



Ma il futuro delle scuole di competenza comunale passa anche attraverso le opere di riqualificazione che investiranno a breve e lungo termine l'edilizia scolastica. «Considerate le allerte meteo e gli acquazzoni che sempre più spesso si abbattono sul nostro territorio spiega Pasquariello dobbiamo avere sempre l'attenzione massima per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi, come avvenuto tra l'altro per gli edifici di San Modesto e Giovanni Pascoli, dove siamo intervenuti immediatamente in modo da non compromettere la praticabilità delle scuole». I prossimi passi? «Trasferiremo gli alunni della Pietà nel plesso del Conservatorio, riconsegneremo entro settembre la scuola Pacevecchia, mentre per il 2024 sarà pronta la nuova Bosco Lucarelli. Poi daremo alla città una scuola proiettata nel futuro come sarà la Federico Torre».