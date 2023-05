Sono 44.478 gli elettori, di cui 21.869 uomini e 22.609 donne che andranno alle urne per rinnovare oggi e domani i 14 consigli comunali. Il turno elettorale risulterà definitivo per la nomina dei consigli comunali perché non sono previsti i ballottaggi, tenuto conto del numero degli abitanti dei vari centri. Gli elettori potranno utilizzare nei quattordici comuni 58 seggi per esprimere le loro preferenze.

Nel Sannio sono coinvolti in questa consultazione Arpaise, con 806 eletti e 10 consiglieri da eleggere, il cui sindaco uscente è Vincenzo Forni Rossi eletto con la lista «Tra la gente con la gente»; Bucciano, con 1.876 elettori, 10 consiglieri e Domenico Matera come sindaco uscente; Castelpagano 1.952 elettori, 10 consiglieri da eleggere, il sindaco uscente è Giuseppe Bozzuto («Patto per Castelpagano»); a Ceppaloni 3.127 elettori, 12 consiglieri, sindaco uscente Ettore De Blasio, («Uniti per Ceppaloni»). E ancora, c'è Frasso Telesino con 2.141 elettori, 10 consiglieri da eleggere e come sindaco uscente Pasquale Viscusi «Ricominciamo insieme». A Montesarchio, unico centro con oltre 10mila elettori, per la precisione 11.434, e 16 consiglieri da eleggere, andrà individuare il successore di Franco Damiano. A Morcone 5.626 gli elettori, 12 i seggi per i consiglieri, e come sindaco uscente Luigino Ciarlo («Cambiamo Morcone»); a Ponte 2.258 elettori, 10 consiglieri da eleggere, il sindaco uscente è Marcangelo Fusco; a Pontelandolfo 3.089 elettori, 10 consiglieri, e come sindaco uscente Gianfranco Rinaldi («Partecipazione e libertà»); 10 consiglieri da eleggere anche a San Leucio del Sannio, 3.054 elettori, sindaco uscente Nascenzio Iannace («Rinascita Sanleuciana»), ed a San Lorenzo Maggiore, con 1.622 elettori, e Carlo Giuseppe Iannotti («Bene comune») come sindaco uscente. Inoltre 10 consiglieri con 1.023 elettori a San Lupo dove il municipio è stato guidato da Franco Mucci (Insieme Per San Lupo); a San Salvatore Telesino 3.787 elettori e 12 consiglieri da eleggere, sindaco uscente Fabio Leucio Romano (Impegno per San Salvatore); infine si vota a Vitulano,2.683 elettori, 10 consiglieri da eleggere, sindaco uscente Raffaele Scarinzi («Più Vitulano»).

Il calo demografico ha portato in alcuni centri alla riduzione dei consiglieri da eleggere da 12 a 10. Come nelle precedenti elezioni sono scese in campo quasi esclusivamente liste civiche in cui sono confluiti esponenti di vari partiti.

Come accade ormai in ogni consultazione si è ripresentato il fenomeno delle liste cosiddette «dei militari» ad Arpaise e San Lupo. Liste che vengono presentate non tanto per concorrere realmente alla competizione elettorale, ma per permettere ai candidati di beneficiare di agevolazioni come i congedi dall'attività lavorativa. Una campagna elettorale senza dubbio animata in cui non sono mancate le polemiche, ma ad eccezione di un imbrattamento di un marciapiede nei pressi della sede di un comitato elettorale a Montesarchio non vi sono state tensioni. Impegnate da ieri pomeriggio nel momento dell'insediamento dei seggi le forze dell'ordine per la vigilanza.