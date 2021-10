Benevento terza città più sicura in Italia Mastella ringrazia le forze dell'ordine

«Rivolgo un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine che operano sul nostro territorio per l'ottimo lavoro che svolgono ogni giorno garantendo alla città e al Sannio tutto, condizioni di grande sicurezza». Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commentando la classifica dell'indice di criminalità pubblicata da Il Sole 24 Ore che vede Benevento al terzo posto tra le province più sicure d'Italia.

«È un risultato di grande importanza - aggiunge Mastella - che premia e testimonia l'impegno di tanti uomini e donne che quotidianamente si spendono nella lotta contro le criminalità e per assicurare le migliori condizioni di legalità: a loro è innanzitutto rivolto il sentito ringraziamento della comunità.I risultati come quelli di oggi contribuiscono senza dubbio ad incrementare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni rafforzando quel patto sociale che chiama ciascuno di noi a svolgere la propria parte per la sicurezza comune».