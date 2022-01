Bimbo con disabilità vessato dai parenti: scattano le misure

Intimorivano un bambino che aveva già dei problemi psichici e che abitava nello stesso edificio. Per questo il magistrato ha ritenuto che un padre anziano e la figlia adesso debbano trasferirsi in un'altra abitazione, in modo che il minore e la sua famiglia possano ritrovare equilibrio, come ha stabilito un medico specializzato in psicologia infantile. Il magistrato che ha adottato il provvedimento è il gip Maria Di Carlo, che ha raccolto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati