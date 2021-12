Economia circolare, premiato progetto sviluppato al«la Buitoni di Benevento

BENEVENTO - La Nestlè ha vinto il premio di Confindustria “Best performer dell’economia circolare” 2020/2021 nella categoria Grande Impresa Manifatturiera” grazie al progetto di economia circolare “KM0 Cardboard”, sviluppato presso lo stabilimento Buitoni di Benevento con la collaborazione dell’azienda campana Sada.L’iniziati va è stata ideata con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del packaging in cartone ondulato utilizzato da Nestlé nella fabbrica e di dare vita a un importante ciclo di produzione di imballaggi «a circuito chiuso» con la collaborazione delle aziende del territorio.

Si tratta di un programma di economia circolare ideato con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del packaging in cartone ondulato utilizzato da Nestlé nel suo stabilimento Buitoni a Benevento, dedicato alla produzione di pizze surgelate. Grazie a questa iniziativa, Nestlé Italiana è riuscita a dar vita a un importante ciclo di produzione di imballaggi “a circuito chiuso” che prevede il ritiro degli scarti di carta e cartone prodotti presso lo stabilimento, i quali – attraverso varie fasi che coinvolgono anche altre imprese del territorio – vengono poi trasformati da Sada in nuovo packaging che Nestlé può utilizzare per il trasporto dei suoi prodotti. Come garantito da Sada, tutte le movimentazioni e gli impieghi della carta da riciclare sono tracciati secondo un disciplinare di Rete certificato e verificato da Bureau Veritas in tutti i suoi passaggi. Inoltre, la certificazione Epd® del packaging “green” realizzato per Nestlé Italia consente di quantificare le riduzioni di impatto rispetto alla catena di fornitura ed al packaging utilizzato in precedenza.

«Siamo molto orgogliosi di aver preso parte a questo importante concorso, che ha riconosciuto e premiato il nostro impegno a lavorare ogni giorno in un’ottica di sostenibilità del business, generando un impatto positivo sull’ambiente e sulle comunità in cui operiamo - ha dichiarato Marta Schiraldi, Safety, Health, Environment e Sustainability Head del Gruppo Nestlé Italia, ritirando il premio –. I due progetti innovativi che abbiamo candidato e che sono stati premiati rappresentano due diverse, ma altrettanto importanti, soluzioni che abbiamo sviluppato per fornire il nostro contributo nei confronti delle sfide ambientali e sociali della nostra epoca. Noi di Nestlé siamo convinti, infatti, che in qualità di principale azienda alimentare al mondo, abbiamo la responsabilità di lavorare per compiere passi in avanti per un futuro più sostenibile, per le persone e per il nostro pianeta».

Valentina Sada, responsabile marketing e comunicazione del Gruppo Sada, ha aggiunto: “Il Gruppo Sada e la Rete per il Packaging Sostenibile: 100% Campania dal 2013 promuovono e realizzano progetti di economia circolare. Garantiamo ai nostri clienti una filiera del riciclo sostenibile che crea valore nel territorio e grazie alla quale si realizza il packaging a ridotto impatto ambientale, utilizzato anche da Nestlé nel progetto “km0 cardboard”. Siamo davvero lieti di aver coadiuvato Nestlé Italia in questo progetto e vorremmo inoltre rivolgere un ringraziamento particolare alla Cartiera della Rete, Cartesar Spa, per il suo contributo fondamentale ed alla piattaforma Sri per la fattiva collaborazione».