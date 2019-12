© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il consiglio dei ministri ha deciso finalmente che dopo dieci anni di calvario la Regione Campania è uscita dal commissariamento, abbiamo fatto un miracolo». Lo dichiara il presidente della Campania,, a Benevento per inaugurare strutture e attrezzature all'azienda San Pio di Benevento.«Lo abbiamo fatto - spiega De Luca - con 13.500 dipendenti in meno, la mancata copertura del turn over e con una attribuzione della quota del fondo sanitario regionale più bassa in Italia: un riparto effettuato tenendo conto solo dell'età anagrafica, e siccome siamo regione più giovane d'Italia, ogni anno abbiamo perso 350 milioni di euro.. E abbiamo avuto anche un danno ulteriore perché non avendo i conti a posto abbiamo perso le premialità».