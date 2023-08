Ceppaloni, la neo associazione debutta nel segno del tartufo nero estivo

Nasce una nuova associazione per la valorizzazione del tartufo bianco pregiato. «Valli di Ceppaloni» è il nome scelto dai fondatori Gianmaria Cataudo (presidente), Marco Paolillo (vice presidente), Stefano Zerella (segretario), Benedetto Catalano (tesoriere) e Giuseppe Russo (consigliere). Già iniziati i tesseramenti. Il primo evento della neo associazione, intitolato «Faestivum», prenderà il via il prossimo 1 e 2 settembre in piazza Umberto I, alla frazione di Beltiglio a Ceppaloni. Stand gastronomici e musica dal vivo accompagneranno il pubblico in una full immersion dedicata al «tuber aestivum», il tartufo nero estivo.

Cubotti di manzo, gnocchi e polpettine con caciocavallo, il tutto condito con l’inconfondibile sapore del tartufo, saranno i principali piatti che l’associazione «Valli di Ceppaloni» proporrà nel corso dell'evento. Saranno la «Peppao Band», la prima sera, e i «Kokopelli» nella seconda, i gruppi che animeranno piazza Umberto I. «Abbiamo deciso di creare questa associazione - raccontano i soci - perché crediamo fortemente nel nostro territorio, che è ricco non solo di questo pregiatissimo prodotto ma anche di innumerevoli bellezze naturalistiche che aspettano solo di essere scoperte.

Il nostro obiettivo, dunque, è sì quello di valorizzare e far conoscere il tartufo, ma anche di far conoscere le nostre colline, la nostra storia medievale e tutte le tipicità».

«Voglio ringraziare, a nome mio e di tutta l’associazione - prosegue il presidente Gianmaria Cataudo - il pastificio Rummo per la donazione di pasta che ci ha fatto per la realizzazione e la riuscita di questo primo evento. Avere la vicinanza e il supporto di una realtà così importante e riconosciuta in tutto il mondo è per noi motivo di vanto».