Cerreto Sannita, arterie strategiche «osservate speciali»: raffica di multe e segnalazioni

Nell'ultimo weekend, i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, che si estende da Amorosi a Morcone, hanno messo in campo 30 pattuglie, appositamente dislocate in modo da controllare tutto il territorio e in particolare le principali vie di comunicazione tra le province di Benevento, Campobasso e Caserta. Obiettivo prevenire furti, incidenti stradali, spesso gravi o mortali, e contrastare lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti. Controllate complessivamente oltre 250 persone, tra cui 15 pregiudicati e circa 200 veicoli, di cui tre perquisiti. Le incessanti piogge e l'intenso traffico hanno inoltre portato i militari a effettuare molteplici interventi per incidenti e di soccorso. Numerose le altre sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra le quali quelle per la mancata revisione periodica, il mancato possesso dei documenti di circolazione, il mancato rispetto della segnaletica, l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del telefono cellulare durante la guida, che rappresenta la causa principale degli incidenti stradali soprattutto tra i giovani, per un importo complessivo di circa 8.000 euro. A Telese Terme, inoltre, due uomini sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droga.

Controlli mirati anche nel Fortore, messi in campo dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo.

Impiegate ventiquattro pattuglie, identificando sessantacinque persone e controllando cinquantasette veicoli e dodici esercizi pubblici. I militari hanno elevato nove sanzioni amministrative per 4.391 euro, ritirato una patente di guida scaduta, sottoposto a sequestro amministrativo due veicoli che circolavano senza l'assicurazione rca obbligatoria, decurtato dieci punti da patenti e contestato violazioni del Codice della Strada per circolazione con veicolo non sottoposto alla prevista revisione periodica, circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, circolazione senza i relativi documenti al seguito e fermata su marciapiede.