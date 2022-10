Cimitero, primo assalto dei visitatori: auto in coda e lavori spiazzano i vigili

Il cimitero ieri ha registrato la prima ondata di visitatori che, approfittando della piacevole giornata di sole tipica delle ottobrate, hanno anticipato i tempi delle visite ai propri cari, evitando così i problemi e il rischio ingorghi in previsione dell'afflusso di migliaia di visitatori previsto in questi giorni, considerato anche che rispetto agli ultimi due anni sono venute meno le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica. E questo mentre sono in fase di ultimazione gli ultimi ritocchi dell'intero tratto di via Cimitero con la rimozione dei rifiuti e il taglio delle erbacce.



Per l'intera giornata di ieri centinaia di auto sono transitate nel quartiere Capodimonte, mandando in tilt il traffico di via Ponticelli, già ampiamente congestionato dai lavori effettuati per l'installazione della fibra ottica. Una situazione di caos, non prevista dalla polizia municipale, amplificata anche dal cantiere ancora aperto di ponte San Nicola, dove da settimane sono in corso gli interventi per la realizzazione dei marciapiedi. «Fare lavori proprio in questi giorni, in cui molti si recano al cimitero, è assurdo. Si crea un caos incredibile. Questi lavori non si potevano fare prima o dopo?» chiede Luigi Marotti, commerciante della zona, stupito, come tanti altri residenti, dell'assenza di vigili. «Purtroppo siamo impegnati su più fronti spiega il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco ma sicuramente da domani (oggi, ndr) monitoreremo il traffico della zona per evitare ingorghi fino alla chiusura al traffico prevista dall'ordinanza».



Infatti, in vista dei giorni festivi, il Comune ha previsto il servizio navette fino a mercoledì 2 novembre. Da domenica, poi, start al piano fotografato nell'ordinanza del sindaco Clemente Mastella e messo a punto con l'assessore ai Servizi cimiteriali Attilio Cappa. Da domenica al 4 novembre, il cimitero comunale sarà aperto dalle 7 alle 17,30. Anche quest'anno, dal 30 ottobre al 2 novembre sarà attivato il servizio di trasporto straordinario per il cimitero con partenza delle navette da piazza Cardinal Bartolomeo Pacca e da piazza Risorgimento (dalle 7 alle 18,30). Da domenica a mercoledì è stato inoltre disposto il divieto di circolazione dalle 7 alle 18,30 lungo la via del Cimitero, con chiusura all'altezza dell'incrocio con via Ponticelli e all'incrocio della 90bis con via fontana Margiacca. Negli stessi giorni è previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 7 alle 18,30, in diversi punti strategici della città. Sarà istituito anche il parcheggio a pagamento con l'applicazione della tariffa unica di 1 euro, dalle 8 alle 18,30, in piazza Risorgimento, nella zona già adibita a parcheggio e in quella mercatale, oltre che in piazza Cardinal Pacca. Il 2 novembre, infine, alle 10,30 nel piazzale antistante la Chiesa Madre del cimitero, è prevista la concelebrazione della messa presieduta dall'arcivescovo Felice Accrocca, con la partecipazione dei sacerdoti della città e delle autorità civili e militari. Infine, Palazzo Mosti, considerato anche il particolare momento economico, per agevolare gli operatori commerciali, quest'anno ha previsto anche la possibilità, non solo agli esercizi commerciali di via Cimitero, di svolgere attività di vendita di piante e fiori nelle aree limitrofe di piazza Risorgimento e piazza Cardinal Pacca, in prossimità delle fermate delle navette. I dieci posteggi per entrambe le piazze saranno aperti da domenica e mercoledì.