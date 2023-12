Comuni Ricicloni, premiato il parco regionale del Taburno Camposauro

Per il quarto anno consecutivo il Parco regionale del Taburno Camposauro è stato premiato da Legambiente come l'area protetta della Campania con la più alta percentuale di raccolta differenziata. L'attestato è stato consegnato questa mattina, presso il Museo del Sannio di Benevento, dove si è tenuta la XIX edizione di "Comuni Ricicloni".

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'ente parco Costantino Caturano, presente per ritirare il premio. «Il Parco Regionale del Taburno Camposauro è risultato per il quarto anno consecutivo il primo in Campania - ha commentato Caturano - tra le aree protette che, come si legge nelle motivazioni, ha il più alto valore di raccolta differenziata con il 74,8%».

«Tale risultato - ha aggiunto il presidente dell'ente parco - lo si deve ai 14 comuni che quotidianamente garantiscono una efficace raccolta anche nelle zone di montagna. Certo, occorre migliorare ancora diverse cose, soprattutto nelle zone meno in vista del massiccio appenninico, ma la strada intrapresa è quella giusta. Come Ente Parco siamo orgogliosi di aver ritirato anche quest’anno il premio di Legambiente».