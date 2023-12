Efficientamento del servizio idrico, conclusi i lavori in quattro comuni

Conclusi i lavori di Gesesa per l’efficientamento del servizio idrico integrato nei comuni di Telese Terme, Castelpagano, Foglianise e Morcone. I cantieri erano stati avviati dall'azienda con l'obiettivo di potenziare gli attuali sistemi di gestione grazie a strutture più innovative ed efficienti, anche in un’ottica di economia circolare. Lavori finanziati dalla Regione Campania (fondi POR Campania FESR 2014-2020 - D.G.R. 464/2022) per oltre 800.000 euro.

«L’efficientamento del servizio idrico integrato nel territorio sannita - hanno commentato da Gesesa - rappresenta uno degli obiettivi su cui continuiamo ad intervenire al fine di ridurre la dispersione della risorsa idrica e nell’ottica di gestione sostenibile. In tale direzione si è orientata la nostra proposta progettuale per i quattro comuni in cui Gesesa gestisce il servizio idrico integrato».