Covid a Benevento, l'effetto Green pass sulla corsa al vaccino

L'effetto Green pass si è fatto sentire, soprattutto in città, nel corso del primo giorno di Open day per la somministrazione della terza dose ai pazienti fragili. Su 300 vaccini inoculati nell'hub dell'ex caserma Pepicelli, sono state somministrate 150 prime dosi a over 40 e ragazzi in età scolare. La corsa al vaccino, in qualche caso, effettuata non per scelta, c'è stata da parte di coloro che dovranno esibire il Green pass per poter...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati