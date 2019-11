Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, visiterà la «Sannio Falanghina». A renderlo noto il deputato sannita del Movimento 5 Stelle, Pasquale Maglione. L’appuntamento è per domenica alle 12.30 a Guardia Sanframondi, presso gli stabilimenti di contrada Santa Lucia de «La Guardiense». «Celebreremo la Falanghina e parleremo di futuro - dice Maglione -. Si tratta di una tappa del tour che impegnerà il ministro in Campania e che toccherà anche la nostra provincia, dal momento che già a Vinitaly, il salone Internazionale del vino, ad aprile, Di Maio aveva espresso la volontà di visitare la terra della Falanghina. Sarà un momento di confronto con attivisti, portavoce e cittadini e sarà anche l’occasione per celebrare la nostra specialità di vino bianco». Una visita informale, l’unica tappa in terra sannita, in una delle realtà cooperative più importanti del mezzogiorno d’Italia, con oltre mille soci e circa 140mila ettolitri di vino prodotti annualmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA