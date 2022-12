In un Sannio che, insieme ad altre aree interne, si batte da anni per ottenere provvedimenti di segno opposto, tiene ovviamente banco il caso del dimensionamento drastico lasciato intravedere dalla legge di bilancio 2023. Le novità annunciate in merito «rischiano di determinare effetti devastanti sul nostro territorio», denuncia in una nota Raffaele De Longis, consigliere comunale e provinciale a Benevento per il Pd. L'esponente dem ricorda che «il testo presentato dal governo Meloni dispone infatti che il dimensionamento venga eseguito sulla base di una cifra-studenti per singolo istituto non di 600, come ora avviene, bensì di 900. Cosa significa lo hanno spiegato bene i sindacati della scuola con la loro simulazione: nel giro di due anni chiuderanno circa 700 istituti! E a pagare il prezzo maggiore, come sempre avviene, saranno quei territori, come il Sannio, dove più forte è il fenomeno della desertificazione sociale».



«Il concetto che viene richiamato dall'articolo 99 della legge di bilancio 2023 - spiega ancora De Longis - è infatti quello della riorganizzazione/razionalizzazione del sistema scolastico in considerazione della progressiva riduzione del numero degli alunni per classe. Il principio è meno nascite, meno studenti, meno istituti scolastici. In aree come la nostra, dunque, sarà inevitabile accorpare strutture scolastiche anche notevolmente distanti in un unico istituto sotto la guida di un unico dirigente costretto necessariamente a dividere la sua opera (e la sua presenza) su un territorio anche molto vasto con conseguente perdita di attenzione e di efficacia». «In buona sostanza, - conclude De Longis - palazzo Chigi parla di riduzione di costi ma in realtà compie una scelta politica ben precisa, dettata da una visione economicista ed aziendalistica. D'altra parte, cosa aspettarsi di diverso da una coalizione di governo che si propone di tutelare e difendere non le fasce deboli della popolazione ma quelle più forti e fortunate?».



