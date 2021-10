Elezioni a Dugenta, confermata la fiducia a Di Cerbo

Dugenta sceglie la continuità, premia l’operato dell’amministrazione uscente e conferma la fiducia in Clemente Di Cerbo che, a 57 anni, è sindaco per la quarta volta. La sua lista «X Dugenta» ottiene 1.013 preferenze, 176 in più della lista «Obiettivo Comune» dello sfidante Alfonso Di Cerbo che si ferma a 837 voti. «Proseguiremo – le prime parole a caldo del neo sindaco - con un programma corposo, in parte già finanziato che vedrà protagonisti i cittadini».

«È la quarta volta che mi date fiducia come vostro sindaco – dice commosso dinanzi al seggio della scuola elementare tra gli applausi –. Per Dugenta è un record. Per me grande orgoglio».