Mercoledì 8 Maggio 2019, 01:20

BENEVENTO - Questa mattina l'Eon, società che sta completando i lavori di realizzazione dell'impianto eolico in contrada Montagna, nel comune di Morcone, darà vita al “Safety Award Day” nella sala convegni del CentroFiere, organizzato in occasione della giornata mondiale della sicurezza, promossa dall'International Labour Organization. Lo scopo dell'evento è quello di premiare le migliori imprese e gli addetti ai lavori che si sono distinti per meriti, in materia di sicurezza e di prevenzione antinfortunistica durante l' esecuzione dei lavori del parco. Lavori che stanno proseguendo secondo le previsioni e che dovrebbero essere conclusi nell'arco del 2019. Oltre ai vertici di Eon, all'evento interverranno Raffaele D'Angelo, coordinatore regionale Contarp Inail, Maria Angelina D'Agostino, comandante dei Vigli del Fuoco di Benevento, Filippo Liverini e Mario Ferraro, presidenti di Confindstria e Ance Benevento.