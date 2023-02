Si scalda ancora la questione sicurezza. La recrudescenza di furti nei paesi dell'area del Medio Calore, culminata l'altra sera a Calvi con il furto e lo strattonamento ai danni di un'anziana in località Cubante, sta preoccupando la cittadinanza. «Siamo tutti a rischio dice una donna, già vittima di un furto i ladri non esitano a scagliarsi contro chi trovano in casa arrivando alle aggressioni e minacce». «Nei nostri paesi aggiunge un docente in quiescenza - ormai non passa giorno in cui le cronache locali non riportino di furti sia in abitazioni isolate sia in appartamenti in pieno centro abitato, a questo si aggiunga, cosa ben più grave e preoccupante, anche qualche aggressione ai proprietari trovati nelle abitazioni».

Così il sindaco di Calvi Armando Rocco: «Riponiamo - dice - la massima fiducia nell'intensificazione dell'azione di controllo che i carabinieri stanno operando già da tempo sul nostro territorio, la presenza dei militari dell'Arma è fondamentale e imprescindibile, quale presidio istituzionale di sicurezza sia per la prevenzione sia per la repressione di queste azioni criminose a danno dei cittadini. A garanzia della sicurezza dei concittadini l'azione dell'Amministrazione comunale è quella di incrementare il sistema di videosorveglianza anche nelle zone più remote del nostro territorio e poi la pianificazione, già avviata, di una presenza della polizia locale anche oltre le ore di servizio, con turni di pattugliamento nelle aree più esposte e sensibili».

Ormai non c'è zona dei Comuni delle colline beneventane immune dai furti compiuti, a quanto pare, da professionisti peraltro senza scrupoli. Un altro centro preso di mira, anche per il notevole numero di abitazioni e di residenti è San Giorgio del Sannio, dove da poco è stato ripristinato e implementato l'impianto di videosorveglianza comunale collegato con la centralina delle forze dell'ordine. Ma nonostante questi strumenti, uniti ai tanti sistemi antifurto installati dai privati, i colpi nelle abitazioni non si fermano. Il consigliere delegato alla sicurezza nonché presidente del Consiglio comunale sangiorgese, Sigismondo Fragassi insiste nel chiedere «la fattiva collaborazione dei cittadini tenendo informati i carabinieri e le forze dell'ordine su presenze sospette e strani movimenti sul territorio, in modo da intensificare i controlli, informazioni utili e fondamentali nel contrasto a questi fenomeni criminosi».

«Ringrazio i carabinieri della Compagnia di Benevento che comprende anche il nostro comando stazione - afferma il sindaco Angelo Ciampi per aver ulteriormente intensificato l'attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. L'attività dei carabinieri proseguirà senza sosta, soprattutto per dare fiducia e tranquillità alla popolazione alla quale si richiede sempre la fondamentale collaborazione, segnalando al 112 situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette».