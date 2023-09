Estrazione dati da immagini satellitari: Unisannio prima in Italia a ospitare la scuola in computer vision

L'Università del Sannio ospiterà dal 13 al 15 settembre 2023 presso il Complesso di Sant'Agostino la IEEE GRSS IADF School on Computer Vision for Earth Observation, un evento di eccellenza per la formazione nel campo della computer vision applicata all'osservazione della Terra.

È anche la prima volta in cui la prestigiosa scuola di formazione organizzata dalla IEEE Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS) e dal comitato tecnico IADF si svolge in Italia, con l'Università del Sannio scelta come sede di questa edizione.

L'evento avrà inizio il 12 settembre con un welcome event, organizzato insieme all'associazione ESN Maleventum, quando 30 studenti altamente qualificati selezionati tra circa 200 che hanno fatto domanda da tutto il mondo arriveranno al Sant'Agostino per partecipare a questa straordinaria opportunità di apprendimento e networking. Oltre agli studenti, ci saranno anche cinque speaker di fama internazionale, esperti nel campo della computer vision e dell'osservazione della Terra.

Durante la Scuola, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a workshop, sessioni interattive, nonché di lavorare su progetti pratici per verificare le competenze acquisite. Infine, l’ultimo giorno nel pomeriggio ci sarà un Panel per le discussioni finali e una Poster session. I due Poster migliori riceveranno due premi finanziati dall’ESA (European Space Agency).

Del comitato organizzativo composto da esperti del settore, fa parte per l’Università del Sannio la prof.ssa Silvia Ullo, unica italiana proveniente dal mondo accademico.

Per ulteriori informazioni sull'evento e per seguire gli aggiornamenti, si può visitare il sito web ufficiale della IEEE GRSS IADF School on Computer Vision for Earth Observation.

Oltre all’ESA, e all’Università del Sannio, la scuola ha come sponsor la società olandese “cosine” con una sede operativa a Benevento; l’azienda Intelligentia di Benevento; l’azienda Strega Alberti di Benevento.

Alcune delle sponsorship si sono tradotte in Travel Grant per offrire un supporto economico a quegli studenti provenienti da Paesi più lontani e svantaggiati, perché promuovere la ricerca significa anche consentire agli studenti bravi di cogliere le opportunità.