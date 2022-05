Fortore, apre l'ospedale di comunità:«Festa dopo sessanta anni di attesa»

«Questa è l'ultima zona della Campania, a ridosso della Puglia. Vi posso garantire che questo ospedale, qui, non lo avrebbero fatto nemmeno tra duecento anni se noi non avessimo deciso di farlo». Così il governatore Vincenzo De Luca ha esordito davanti al presidio sanitario di San Bartolomeo in Galdo, dopo aver tagliato il nastro e inaugurato l'apertura dell'ospedale di comunità. «Un territorio periferico e lontano dai centri - ha continuato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati