Colti sul fatto dai carabinieri mentre stavano svaligiando una casa ad Arpaise. Due gli arrestati da militari dell'Arma della stazione di Ceppaloni. Si tratta di una coppia della provincia di Avellino, 42anni lui e 49anni lei, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. I militari sono intervenuti in quanto erano stato segnalati dei movimenti sospetti in quel centro presso una casa, in località Covini. A seguito del tempestivo intervento del carabinieri i due sono stati sorpresi mentre stavano asportando alcuni termosifoni. Infatti, la coppia, dopo aver forzato il cancello e la porta di ingresso mentre caricavano la refurtiva sulla loro Fiat Panda.

