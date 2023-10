Porte aperte a Benevento di edifici solitamente chiusi al pubblico in occasione delle «Giornate Fai d'autunno». In questa 12° edizione, in programma il 14 e 15 ottobre in tutta Italia con aperture straordinarie di palazzi storici, chiese, giardini, castelli, la delegazione del Fondo ambiente italiano di Benevento propone la visita a tre luoghi cittadini: la Rocca dei Rettori, la sede della Camera di Commercio ed il «Giardino del mago».

«Il filo conduttore di queste aperture straordinarie al pubblico spiega Ferdinando Ielardi presidente del Fai di Benevento è raccontare il potere a Benevento portando i visitatori a scoprire alcuni luoghi simbolo del potere cittadino attraverso il corso dei secoli». Ad accompagnare i visitatori nel ruolo di «apprendisti Cicerone» saranno gli studenti del «Galilei» e dell'istituto comprensivo «Bosco Lucarelli» che collaboreranno con il Gruppo giovani del Fai, a raccontare la storia e l'importanza dei luoghi simbolo del potere.

La Rocca dei Rettori, nota anche come il «castello di Benevento» è sicuramente tra gli edifici cittadini più noti e ricco di storia. Le aperture straordinarie, previste dalla Provincia nel corso dell'anno in caso di particolari occasioni, hanno richiamato la presenza di tantissimi visitatori (non solo sanniti) affascinati dal monumento che rappresenta «un esempio particolare della stratificazione storica come spiega la scheda tecnica predisposta dal Fai - e dei vari periodi che la città di Benevento ha percorso, ognuno in grado di lasciare una traccia su questo luogo».

La visita alla Rocca dei Rettori consentirà di ammirare i giardini antistanti l'ingresso dell'edificio monumentale, i resti dell'acquedotto romano, la sezione storica del Museo del Sannio e la terrazza dalla quale è possibile godere la vista sul panorama cittadino. «In occasione dell'edizione 2023 delle "Giornate Fai d'autunno" anticipa il presidente Ielardi abbiamo riservato una sorpresa ai nostri soci. Nella serata di sabato 14 ottobre, alle 20, sulla terrazza della Rocca, si svolgerà un concerto che consentirà di vivere il maestoso castello anche nella magia della musica». Il concerto è riservato, data la grandezza della terrazza, ai primi 30 soci Fai che effettueranno la prenotazione (tramite mail) per assistere al concerto.

Il secondo edificio che sicuramente attirerà l'attenzione dei visitatori è la sede della Camera di Commercio, costruito negli anni trenta. «Questo palazzo, solitamente chiuso al pubblico perché sede di un ente spiega Ielardi racconta il potere imprenditoriale ed economico e rappresenta un simbolo per la storia della città». Il palazzo nel 2005 è stato completato con un intervento di illuminotecnica per evidenziare gli elementi di maggior pregio della facciata arricchita da bifore e trifore. Di rilievo anche i fregi in ceramica di Lorenzo Zoppoli che si trovano al di sotto delle finestre dell'ultimo piano.

Infine il «Giardino del mago», che fa parte del complesso monumentale di Santa Sofia. L'angolo verde nel centro storico cittadino è ricco di strutture in bronzo dell'artista Riccardo Dalisi. A rendere maggiormente suggestiva l'atmosfera l'immagine di un mago, struttura che dà il nome al giardino, simbolo che si collega immediatamente alla storia delle streghe beneventane che hanno reso famoso il capoluogo del Sannio in tutta Italia. Il giardino, aperto al pubblico solo raramente in caso di particolari eventi culturali ed artistici, è sconosciuto alla maggior parte dei cittadini e consentirà di avvicinarsi all'arte contemporanea di Dalisi, visitando uno dei tanti angoli nascosti cittadini. L'orario di visita sabatoe domenica per i luoghi aperti dal Fai è dalle 9 alle 18, ultimo ingresso alle 17.30.