Il Comune cerca avvocati per la «short list»

Il Comune di Benevento cerca avvocati. La consigliera delegata agli Affari Legali Maria Carmela Mignone in proposito ha reso noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico per la costituzione della «short list» per l'affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell'ente. Una possibilità destinata a suscitare grande interesse tra i professionisti sanniti, data la consistenza numerica della categoria,

Gli interessati dovranno far pervenire domanda di ammissione (tramite servizio postale, corriere o direttamente a mano) entro le 12 del 20° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del portale istituzionale dell'ente, avvenuta il 3 ottobre. L'iscrizione nella short list avrà durata pari a 24 mesi. Da Palazzo Mosti si fa anche sapere che gli avvocati già iscritti nella short list approvata con determina del 29 novembre 2019 non dovranno reiterare l'istanza di partecipazione in quanto saranno automaticamente inseriti nel nuovo elenco, salvo che intendano modificare le sezioni di iscrizione e/o aggiornare i requisiti.

In tal caso dovranno presentare una istanza sostitutiva. L'avviso integrale è rinvenibile sul sito istituzionale dell'ente.