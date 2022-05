Festa del grano, torna la tradizione a Foglianise

BENEVENTO - Dopo due anni a Foglianise torna il tradizionale appuntamento con la sfilata dei carri di grano. Ad annunciare l’atteso ritorno della festa simbolo del centro sannita, organizzata in occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco, è l’amministrazione comunale che, nelle ultime ore, ha diffuso un avviso proprio per invitare «tutti i cittadini che vogliono collaborare per la realizzazione dei carri a presentarsi domenica prossima (il 22) presso la sala consiliare».