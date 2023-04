«Benevento, adesso, deve pensare ad altro». Per i gruppi organizzati «Curva Sud A Modo Nostro», «Anni 90», «Zona D'Ombra» e «Teste Matte», in questo momento c'è un solo pensiero: il finale di stagione dei giallorossi. Ancora quattro partite, delle quali due in casa, attendono gli uomini di Agostinelli per un finale che nessuno, da queste parti, avrebbe immaginato così un anno fa.

APPROFONDIMENTI Comune: «Campo da golf bene di interesse sociale» L'opposizione insorge Nuova scuola Torre-Sala, Comune: sos ad Invitalia per non perdere i fondi Incastrato nel motore di un'auto, gatto viene salvato dai vigili del fuoco a Benevento

Le sfide con Parma, Cittadella, Modena e Perugia consegneranno al Benevento una classifica finale sicuramente lontana dalle aspettative del ritiro pre-campionato. La stessa parola «retrocessione» non è più certo un tabù e sono gli stessi gruppi del tifo organizzato a utilizzarla nella nota attraverso la quale, ieri, hanno voluto dire la loro sull'ipotesi festa scudetto del Napoli anche nelle altre città della regione e quindi a Benevento.

«Abbiamo appreso - esordiscono i gruppi "Curva Sud", "Anni 90", "Zona D'Ombra" e "Teste Matte" - tramite gli organi d'informazione che si sta, forse, pensando di organizzare una festa itinerante per la vittoria dello scudetto del Napoli con gran parte delle città della Campania coinvolte, tra cui Benevento». Pur sottolineando che «la vittoria del club azzurro non può fare altro che piacere, così come fa piacere vedere qualsiasi squadra campana ottenere buoni risultati nei tornei in cui milita, siano esse tifoserie amiche o rivali», evidenziano che «in merito alla possibile festa itinerante esprimiamo tutto il nostro disaccordo. La città - ricordano i gruppi - ha visto festeggiare diverse volte coloro che sostengono la propria fede calcistica in modo rispettoso e composto senza tante moine e, soprattutto, senza dover organizzare palchi o fissare percorsi prestabiliti per fare una sfilata». Da qui la loro contrarietà all'ipotesi di una festa così concepita: «Riteniamo che, nel rispetto di tutti, le cose debbano continuare ad essere così. Non sappiamo chi suggerisce certe idee (feste organizzate) ma capiremo nei prossimi giorni chi le sosterrà». Un atteggiamento che, a loro avviso, non sarebbe concepibile: «Si sente tanto parlare di sportività e di equità ma questa decisione ha tutt'altro sapore».



Nella nota, diffusa attraverso i canali social, i gruppi del tifo organizzato si sono anche soffermati sul momento che stanno attraversando, sul piano calcistico, società, tifosi e la stessa città. «Facciamo i nostri auguri al Napoli ma Benevento, adesso, deve pensare ad altro. Dovrebbe metabolizzare una possibile retrocessione e cercare poi di ripartire, garantendo un futuro calcistico al di là della categoria». In ogni caso, non sarà certo la categoria a sminuire la passione dei tifosi giallorossi, che in passato hanno sempre sostenuto i loro colori in tutti i campionati. Per questo la chiosa finale è un messaggio rivolto non solo ai tifosi di oggi, ma anche a quelli di domani: «Qui ai più giovani insegniamo a tifare Benevento».