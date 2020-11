Scontro tra auto al rione Libertà, quattro feriti in ospedale

BENEVENTO - Quattro feriti e due auto danneggiate. Questo il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio all'incrocio tra via Bari e via Salerno, nel Rione Libertà. A scontrarsi, per dinamiche ancora da chiarire, una Fiat Punto condotta da una 43enne di Benevento in compagnia del figlio sedicenne, e una Clio con a bordo tre ragazzi di Napoli, in città per lavoro. A avere la peggio, i passeggeri di quest'ultima vettura, un 19enne e un 20enne trasportati al 'Rummo' in codice giallo con trauma cranico. Illeso il guidatore. Codice verde, invece, per la donna e l'adolescente, al 'Fatebenefratelli' per accertamenti.

