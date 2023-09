Una notte di non ordinaria follia, quella di giovedì, nella cittadina termale. Un inseguimento in piena regola andato in scena sulle strade telesine tra una vettura con a bordo 3 presunti malviventi e una volante della polizia in forza al locale commissariato. Sono da poco passate le 22 quando nell'ambito di un servizio di pattugliamento gli agenti guidati dal dirigente Elio Beneduce, a seguito di una segnalazione della centrale operativa, intercettano nei pressi del sottopasso ferroviario che conduce al quartiere «Scafa», una vasta zona residenziale del centro abitato, una macchina del tutto sospetta. Si tratta di una Mercedes classe A, la targa è una di quelle attenzionate da tempo dalle forze dell'ordine con indicazione AMG, ovvero, la sigla con la quale la casa tedesca equipaggia e contrassegna i veicoli ad altissime prestazioni talvolta anche superiori ai 400 cavalli.

Ne deriva una fuga che va avanti per diverse centinaia di metri, dapprima su via Ferrari, poi poi sul percorso panoramico del Lago, una sorta di circuito particolarmente battuto nelle ore serali soprattutto per le passeggiate, caratterizzato da una carreggiata piuttosto stretta ad un solo senso di marcia antiorario che, tuttavia, i banditi imboccano contromano a differenza dei poliziotti. La Mercedes procede ad una velocità da competizione e la curva effettuata nei pressi del cantiere dell'alta capacità ferroviaria, in salita e con le transenne dei lavori in corso a protezione dei binari, stando alle testimonianze dei presenti, è da brividi. Ma la corsa non potrà proseguire ancora per molto.

Di lì a poco la strada è sbarrata dalla macchina della polizia. Le 3 persone, rese completamente irriconoscibili dal passamontagna, arrestano il veicolo non lontano da un noto centro sportivo, dandosi alla fuga nelle campagne, nel territorio comunale di Solopaca. La caccia all'uomo è andata avanti per tutta la notte registrando però esito negativo. Nell'abitacolo e nel vano posteriore della Mercedes, dalla cui intestazione non è stato possibile risalire all'effettivo proprietario, sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso ed alcune targhe. Ma gli accertamenti proseguiranno. Gli agenti hanno infatti proceduto ai rilievi del caso che passeranno ora al vaglio della scientifica con l'obiettivo di rintracciare ogni elemento utile alle indagini. Nel corso della fuga a folle velocità la Mercedes ha danneggiato altre 2 vetture parcheggiate lungo il percorso. La macchina è stata ovviamente sottoposta a sequestro.

«Ringrazio il prefetto e la polizia che ha coordinato l'operazione - ha dichiarato il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso -. Sia il Comune che le forze dell'ordine non hanno mai abbassato la guardia, e mai la abbasseranno, di fronte alle incursioni di questi abili delinquenti nel nostro territorio». Un incubo ladri che ritorna deciso, dunque, in tutta la valle telesina, dopo l'escalation registrata ad inizio agosto e la tregua, quanto meno parziale, delle ultime 2 settimane. Un fenomeno contrastato con forza dalle istituzioni locali sulla linea tracciata nei numerosi vertici per la sicurezza convocati da Palazzo del Governo alla presenza dei sindaci. Monitorate con particolare attenzione le strade di accesso alle Valli Telesina e Caudina, in particolare la Statale 372 e la Fondovalle Isclero, che costituiscono una porta di accesso per la criminalità proveniente dalle limitrofe province di Napoli e Caserta. Obiettivo, rendere tangibile nell'opinione pubblica una maggiore sensazione di sicurezza, sia percepita che reale.