Sicurezza è la parola d'ordine dell'amministrazione di via Carre che dopo aver "protetto" con la videosorveglianza quasi tutto il territorio comunale ora dà ulteriore impulso alla tutela dell'ambiente. Avviati ieri mattina i lavori per la sistemazione dal rischio idrogeologico dei torrenti Tesa e Varco.

«Si tratta di un importante passo in avanti - dice il vice sindaco Carmine De Nitto - nell'ottica di tutela della sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. I lavori di sistemazione sia del torrente Varco che del Tesa risultano essere fondamentali per prevenire possibili situazioni di pericolo connesse ai corsi d'acqua».

Si parte con interventi di pulizia e rinforzo degli argini. Ma per il torrente Tesa le cui acque scorrono anche nel territorio di Montesarchio, sono state previste opere più imponenti con un progetto già finanziato per quasi 700mila euro. Lavori che, evidenzia il sindaco Giampietro Roviezzo, «saranno a costo zero per il Comune e ci permetteranno di avere un paese più sicuro rispetto ai pericoli legati ai corsi d'acqua. La nostra amministrazione sta riuscendo - evidenzia il primo cittadino - ad intercettare risorse significative grazie alla sinergia tra uffici e politica».

Interventi minori per il torrente Varco mentre per il Tesa le opere previste riguarderanno anche il potenziamento degli argini e la completa pulizia del letto per consentire il corretto defluire delle acque in caso di abbondanti piogge. «È un'operazione - dice Roviezzo - che in caso di eventi avversi dovrebbe limitare i danni al territorio ma soprattutto ai cittadini».