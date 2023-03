Razzia nei centri commerciali, in manette due giovani donne

Razzie a due centri commerciali di San Giorgio del Sannio, in manette due donne. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato due cittadine di origine romene di 32 e 22 anni per furto aggravato in concorso. Residenti nella vicina Irpinia (Avellino e Mercogliano), erano già state in trasferta nella zona e denunciate una decina di giorni addietro.

Le due donne hanno agito dapprima in un centro, posto alle porte della cittadina, asportando una cinquantina di uova di Pasqua e altra merce, ma non sono state abbastanza attente e alla fine è scattato un allarme e la segnalazione ai carabinieri. Datesi alla fuga a piedi, lasciando la refurtiva in una Fiat Punto nel parcheggio antistante allo stesso centro, si sono introdotte in un altro complesso commerciale, dove una delle due, per eludere le ricerche e rendersi irriconoscibile, ha cambiato abbigliamento utilizzando i vestiti in esposizione. Sulle loro tracce c'erano gli uomini della stazione carabinieri sangiorgese, coordinati dal comandante luogotenente Corrado De Luca, che le hanno riconosciute traendole in arresto. Ieri la convalida degli arresti per le due donne, non nuove a questi tipi di reati, sottoposte dal giudice all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni.