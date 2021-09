Inseguimento nella notte, i ladri fanno perdere le tracce. Recuperata auto e arnesi da scasso

BENEVENTO - Torna l’allarme furti nel Sannio, con l’ennesimo tentativo, fortunatamente, questa volta sventato sul nascere dai carabinieri. L’altra notte, infatti, poco dopo le due, i militari dell’Arma erano in perlustrazione - nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori - quando hanno incrociato un’auto con quattro persone a bordo che destava sospetti. Una volta invertita la marcia per controllare gli occupanti, la Ford Focus grigia ha accelerato tentando la fuga. ne è scaturito un inseguimento a tutta velocità da parte dei militari dell’auto-pattuglia della stazione di Pontelandolfo. Nel corso dell’inseguimento i quattro occupanti hanno, però, improvvisamente abbandonato il veicolo in contrada Lombardara di Pontelandolfo, dileguandosi subito dopo nelle campagne circostanti. Recuperata l'auto e gli arnesi da scasso.