Ladri in azione nel tardo pomeriggio di martedì. Nel mirino l'abitazione in cui vive la mamma del sindaco, divenuta nell'ultimo periodo, dopo l'elezione a primo cittadino, sempre più abituale dimora di Michele Gambarota. Momenti concitati per la donna che ha sorpreso i malviventi in casa mettendoli così in fuga. Momenti di paura quando la donna, rincasando e aprendo la porta dell'abitazione, si è trovata di fronte i due malviventi. Durante la fuga è nata anche una colluttazione; fortunatamente non vi sono stati gravi conseguenze ma soltanto escoriazioni e piccoli traumi.

Ancora vano il tentativo di risalire all'identità dei due ladri, che al momento del colpo e durante la fuga indossavano cappellino e mascherina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I ladri, come ricostruito subito dopo il colpo, sono riusciti a portare via alcune catenine, una collana e altri oggetti di valore soprattutto affettivo.

Al momento dell'accaduto il sindaco si trovava nella casa comunale per svolgere l'attività amministrativa. «Viviamo in un paesino fortunatamente tranquillo - dice Gambarota - dove cose del genere non accadono spesso. Ma invito tutti i cittadini a fare massima attenzione, ad allertare le forze dell'ordine o a effettuare il cosiddetto passaparola quando in paese si notano persone che si aggirano con fare sospetto. In una piccola comunità è importante che ci sia la cooperazione di tutti al fine di evitare questi eventi spiacevoli. A Buonalbergo non è presente un servizio di videosorveglianza e le telecamere installate anni fa risultano essere obsolete e non funzionanti.