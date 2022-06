Maltempo, smottamenti nel beneventano e in Irpinia: interventi nei centri urbani

Intervento dei volontari della Protezione civile della Regione Campania nei comuni di Paolisi, in provincia di Benevento, e di Rotondi, in provincia di Avellino, dove si sono verificati smottamenti e i centri urbani sono stati invasi dal fango.

Nel pomeriggio gran parte del territorio della Campania è stato interessato da forti e improvvisi temporali. In alcuni casi il fango è entrato nelle abitazioni. Dalle ore 9 alle 21 di oggi è stata in vigore sull'intero territorio regionale un'allerta meteo emanata dalla Protezione civile della Campania per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore giallo.