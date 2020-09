«La luce è speranza, e come quella del giorno rischiara le tenebre della notte, così la nuova luce che risplende in villa comunale illuminerà il futuro del popolo sannita». Queste le parole con cui il sindaco Clemente Mastella precede l'inaugurazione del rinnovato impianto di illuminazione di uno dei più frequentati luoghi di ritrovo della città. Un gioco di luci e ombre, a cura della società «Artistica», finalizzato a incrementare la sicurezza dei visitatori serali, agevolare l'individuazione dei percorsi e valorizzare gli elementi naturali e storici presenti nel parco e in piazza Castello, esaltati dai ricercati bagliori artistici estesi alla Rocca dei Rettori e al monumento ai Caduti. Presenti alla cerimonia, oltre al primo cittadino, l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello, la senatrice Sandra Lonardo, l'assessore all'urbanistica Raffaele Romano, l'architetto Pasquale Palmieri, l'ingegnere Pietro Palladino, sannita residente a Milano tra i responsabili dell'illuminazione della facciata del Duomo meneghino, il presidente del consorzio Asi, Luigi Barone, il comandante della Municipale Fioravante Bosco e il parroco di Santa Sofia don Nicola Della Pietra per la rituale benedizione. A distanza di 4 mesi dalla riapertura post lockdown, dunque, la villa comunale torna a calamitare su di sé le luci della ribalta, richiamando in zona, per l'occasione temporaneamente off limits per le auto, abituali frequentatori e occasionali avventori, famiglie con bambini, anziani, coppiette e gruppi di adolescenti, rigorosamente in mascherina.

L'OBIETTIVO

Implementare la luminosità, dimezzando i consumi e tutelando l'ambiente tramite il ricorso al led, e puntare sul fascino della penombra: questo il concept del sistema di illuminazione, capace di potenziare il preesistente, donare nuova luce ai busti delle eccellenze storiche sannite e alla cassa armonica, teatro dell'esibizione del tenore sannita Carlo Barricelli e della band di Nico e Saverio Martucci. Un progetto destinato ad avere un seguito, poiché nelle prossime settimane si provvederà a illuminare anche l'area giochi e il laghetto dei cigni. «Questa iniziativa è un inno alla speranza e un invito a guardare oltre le difficoltà - le parole di Mastella in seguito al taglio del nastro -. Con un evento dalla forte valenza simbolica, abbiamo ritenuto opportuno lanciare all'intera comunità un messaggio di ottimismo: dalla più tetra oscurità si può venire fuori, non bisogna mai perdere la speranza di un pronto ritorno alla normalità». Gli fa eco la senatrice Lonardo. «Il momento è difficile ma è severamente vietato smettere di lavorare per superare ogni avversità. Questa serata, al pari di Città Spettacolo, è un'iniziativa nata dalla speranza e dal coraggio. Si dice che l'audacia venga sempre premiata, e il mio augurio è che possa accadere presto per tutti». «Il progetto è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale per fronteggiare la situazione di emergenza con rinnovata fede in un domani migliore - conclude l'assessore Pasquariello -. Siamo convinti di superare il drammatico momento e illuminando la villa comunale abbiamo voluto rimarcare questo concetto. Ringrazio tutti i tecnici del mio settore, e mi auguro che i cittadini possano beneficiare con serenità e sicurezza del cuore verde di Benevento».

IL CASO

Poco dopo la manifestazione, Mastella, su Facebook, è ritornato sulla questione pini: «Si è spezzato un ramo di pino in viale Atlantici. Per fortuna non passava nessuno. Sono intervenuti i vigili. Si scherza col fuoco. Tra salute, diritto costituzionale e difesa dei pini cadenti, non ho dubbi sul da farsi».

