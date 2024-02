Malore durante partita di tennis: muore medico dell'Asl

Era impegnato in una tranquilla e rigenerante partita a tennis, ma non poteva sapere che il destino beffardo gli avrebbe riservato un epilogo drammatico. Il cuore di R.V., dermatologo-venereologo 68 anni da compiere il prossimo 27 giugno, originario di Pannarano, in forza all'Asl di Benevento, distretto di Montesarchio, dimessosi a far data dal primo ottobre 2023 con richiesta di collocamento in pensione, si è fermato per sempre nel pomeriggio, intorno alle 16.30, al circolo TC 2002, circolo tennis in via Salvenimi, mentre palleggiava con un istruttore. Immediatamente soccorso, il professionista è spirato tra le braccia dei sanitari del 118 che inutilmente hanno tentato di rianimarlo.