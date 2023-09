Favorire il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale sono i principali obiettivi che l'amministrazione comunale si è posta nel predisporre un piano traffico. Modifiche alla circolazione non ancora decise pur se qualche intervento già c'è stato con la chiusura al traffico di piazzetta Papa e la realizzazione di stalli dinanzi alle scuole per la sosta degli scuolabus che potranno così stazionare liberamente all'ingresso e all'uscita dalle scuole senza intralcio alla circolazione. Al vaglio della maggioranza potrebbe esservi prossimamente un nuovo piano, su invito del consigliere delegato alla viabilità Umberto Schipani.

APPROFONDIMENTI Benevento: giro di prostituzione sull'asse con Napoli, a Terni l'ultimo arresto Presa con mezzo chilo di droga, arrestata 43enne incensurata Montesarchio: marsupio troppo pesante, dentro c'era un revolver, due arresti

«Indubbiamente - dice Schipani - va predisposto un piano della viabilità, e a breve ne discuteremo anche sulla possibilità di varare nell'immediato interventi transitori in attesa di mettere mano alla materia in modo organico e completo. Al momento già è stato risolto il problema degli scuolabus che hanno i loro spazi di sosta. Poi per garantire massima sicurezza ai bambini che frequentano la scuola elementare di via Matteotti, con ingressi su piazzetta Papa, questa è stata completamente chiusa essendo diventata un parcheggio mai autorizzato. Prossimamente dopo alcuni lavori previsti nella stessa area ci saranno altre chiusure». Altra questione calda riguarda la circolazione in via Fiume, una strada centrale con notevole flusso veicolare anche per chi proviene dalle frazioni di Cirignano e Varoni, oltre che dai limitrofi comuni di Bonea e Bucciano. «Anche in questo caso - dichiara il delegato comunale alla viabilità e alla polizia municipale - sono state ipotizzate alcune soluzioni, ma ancora nulla è stato discusso e deciso in maggioranza. Una soluzione potrebbe essere quella di deviare il transito in via Domenici anche per evitare intasamenti su via Matteotti per chi deve raggiungere altre zone del paese. Naturalmente, resta da valutare ogni possibilità per non danneggiare nessuno, né residenti né commercianti».

Tra le novità Schipani annuncia la realizzazione di una nuova segnaletica che indichi in particolare i parcheggi di via Cretazzo, piazza La Garde e piazza Martiri di Cefalonia. «Si tratta di ampi parcheggi - sostiene - in particolare quello di via Cretazzo tra l'altro abbastanza grande, ma vuoto, così come anche gli altri. Con le giuste indicazioni questi parcheggi potrebbero essere riempiti evitando intasamenti nel centro cittadino e lasciando in questo modo spazi liberi a chi deve fare soste brevi». Stalli di via Amendola in particolare che poi, tra quelli riservati a persone con handicap o a quelli delimitati da strisce rosa, si riducono per la sosta anche di auto di titolari di esercizi commerciali o, durante il periodo scolastico, anche di insegnanti nonostante a pochi metri vi sia un parcheggio. Zona regolamentata pure da un disco orario che però, non viene rispettato, e il motivo è la mancanza di controlli da parte della polizia municipale ridotta ormai a poche unità in servizio. «Anche questo - asserisce Schipani - è un altro problema: la mancanza di personale. Abbiamo pochi vigili che non solo devono intervenire sul traffico ma sono impegnati anche in altre funzioni, pure di tipo amministrativo, per cui spesso i controlli diventano difficili». Al Comune intanto continuano ad arrivare richieste di installazione di dossi per le scorribande notturne in quasi tutte le strade. Auto che sfrecciano a velocità sostenuta anche nel centro del paese senza alcun controllo.