Motocross nel parco del Partenio: denuncia e moto sequestrata

Un 20ene del Casertano è stato sorpreso dai carabinieri forestale mentre in , in località monte Pianola del comune di Paolisi, in un' area limitrofa alla foresta demaniale di Roccarainola, a bordo di un motoveicolo sprovvisto di carta di circolazione mentre praticava attività di motocross in un sito di interesse comunitario ricadente all'interno del parco regionale del Partenio.

Il giovane è stato denunciato ed il veicolo è finito sotto sequestro. La scorsa settimana, sempre i carabinieri forestale del gruppo di Napoli, nella stessa area, hanno intercettato un altro giovane a bordo di una moto da cross. I controlli, disposti nell'ambito di un più vasto piano, continueranno anche nei prossimi giorni.