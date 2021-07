Open Fiber a Benevento, 7 milioni per 20mila unità immobiliari

In dirittura di arrivo le attività di costruzione della rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica nella città di Benevento. Open Fiber, consapevole dei possibili disagi dovuti alla presenza dei suoi cantieri, intende in primo luogo ringraziare la cittadinanza per la pazienza finora dimostrata nei confronti dell'intervento di innovazione tecnologica in ultimazione.

Accogliendo l'appello proveniente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella, l'azienda ha inoltre intrapreso un piano straordinario per la riasfaltatura delle strade recentemente interessate da lavori di scavo, in particolare nelle zone centrali della città. Il programma dei ripristini definitivi, avviato lo scorso lunedì 5 luglio, terminerà entro la fine del mese. Open Fiber a Benevento ha investito 7 milioni di euro, fondi propri finalizzati al cablaggio di circa 20mila unità immobiliari, tutte oggi già coperte in modalità Ftth: Fiber-to-the-home, cioè la fibra stesa fino all'interno di abitazioni, negozi e uffici, unica soluzione tecnologica in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 gigabit al secondo (10mila megabit) e latenza inferiore ai 5 millisecondi.

Il progetto ha previsto un ampio riutilizzo di infrastrutture esistenti (20 chilometri su 35 complessivi) proprio per limitare l'impatto dei cantieri. Per armonizzare l'intervento di carattere interamente privato e perciò senza alcun esborso da parte dell'ente pubblico, Open Fiber ha sottoscritto col Comune di Benevento una apposita convenzione mirata anche e soprattutto a snellire l'iter burocratico legato all'elevato numero di istanze autorizzative essenziali per l'esecuzione del progetto. Tutti i cantieri allestiti da Open Fiber sono preventivamente autorizzati e segnalati al competente Ufficio tecnico comunale.