Ospedale di comunità, svolta infermieri: 14 assunzioni a San Bartolomeo

Countdown per l'apertura dell'ospedale di comunità di San Bartolomeo in Galdo dove si stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi in vista dell'inaugurazione. A confermarlo, il digì dell'Asl Gennaro Volpe. «Stiamo ancora lavorando per migliorare l'accoglienza dice ma credo che, nell'arco di una decina di giorni, saremo pronti a inaugurare la struttura. Abbiamo già acquisito il personale infermieristico e gli operatori sanitari che dovranno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati