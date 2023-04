Scontro frontale sulla Statale Telesina: cinque feriti

È di cinque feriti, di cui due trasportati in ospedale, il bilancio di un incidente stradale verificatosi lungo la strada Statale Telesina 372, all'altezza dello svincolo di Paupisi, in provincia di Benevento, in seguito ad uno scontro frontale tra una Cirtroen C3 ed una Volkswagen Passat station wagon.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi.

Disagi si sono registrati alla circolazione stradale.