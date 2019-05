Giovedì 16 Maggio 2019, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 21:00

La polizia stradale di Benevento, grazie allo «Street Control» è riuscita, negli ultimi tempi, ad individuare e contestare numerose infrazioni al Codice della strada in ordine alla mancata copertura assicurativa dei veicoli in circolazione e alla mancata revisione. Il dato allarmante è che, degli 8452 veicoli passati al setaccio in poche settimane attraverso l’innovativo strumento, ben 29 sono risultati privi di assicurazione obbligatoria e addirittura 93 sono risultati sprovvisti di revisione. Ma c’è di più. L’apporto della tecnologia, infatti, abbinato all’acume investigativo di due operatori della Stradale in servizio di pattuglia, ha consentito di individuare anche una falsa revisione, attuata apponendo un talloncino «taroccato» sulla carta di circolazione del veicolo fermato per il controllo dai poliziotti. Dai successivi accertamenti si è potuto infatti appurare che in realtà il veicolo non era mai stato sottoposto alla visita periodica, come invece risultava dal documento. Sulla vicenda sono peraltro in corso ulteriori accertamenti.