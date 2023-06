Sarà ancora una volta il Teatro Romano di Benevento ad accogliere questa sera i dodici libri che si contenderanno l'accesso alla finalissima del Premio Strega il 6 luglio nel Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.

Dodici, appunto, i libri in gara selezionati dal comitato direttivo del Premio presieduto da Melania Mazzucco: «Come d'aria» (Elliot) di Ada D'Adamo, «La Sibilla. Vita di Joyce Lussu» (Laterza) di Silvia Ballestra, «Dove non mi hai portata» (Einaudi) di Maria Grazia Calandrone, «La traversata notturna» (La nave di Teseo) di Andrea Canobbio, «Ferrovie del Messico» (Laurana Editore) di Gian Marco Griffi, «Le perfezioni» (Bompiani) di Vincenzo Latronico, «Rubare la notte» (Mondadori) di Romana Petri, «Mi limitavo ad amare te» (Feltrinelli) di Rosella Pastorino, «Cassandra a Mogadiscio» (Bompiani) di Igiaba Scego, «Tornare dal bosco» (Marsilio) di Maddalena Vaglio Tanet, «Il continente bianco» (Bollati Boringhieri) di Andrea Tarabbia, «Una minima felicità» (Neri Pozza) di Carmen Verde. Dodici i libri in gara, ma a salire sul palcoscenico del Romano saranno undici scrittori in quanto Ada D'Adamo è scomparsa nello scorso aprile dopo pochi giorni dalla selezione dei dodici semifinalisti.

APPROFONDIMENTI L’Unisannio organizza il cineforum per gli studenti Benevento: Liceo Artistico, inaugurata l'undicesima edizione del Festival dell'arte Valle Telesina: viti e ulivi, il disastro in un'ora di pioggia

A rappresentare la scrittrice sarà il suo editor (in platea sarà presente il marito della scrittrice) che illustrerà il lavoro svolto dalla D'Adamo per narrare la storia e la vita della figlia, vittima di un grave male congenita, e soprattutto il dolore di una madre, scoperto il tumore che poi l'ha travolta, che non potrà più avere un contatto fisico con la figlia. Proprio ieri la sua opera ha vinto il Premio Strega Giovani

A condurre la serata sarà Stefano Coletta, al suo secondo «Strega», che avrà il compito di rispettare il tempo in scaletta per consentire a tutti gli autori di presentare il libro e per concedere lo spazio idoneo per lo scrutinio finale che sancirà i cinque libri che accederanno alla finale di Villa Giulia. La serata, che si avvale della regia di Renato Giordano, ormai un veterano dello «Strega», prevede la presentazione dei dodici libri in gara in quattro step intervallati dagli interventi degli ospiti tra questi il presidente di «Strega Alberti» Giuseppe Davino.

Ad aprire la serata sarà il sindaco di Benevento per i saluti istituzionali, seguito da un video sulle bellezze culturali ed architettoniche del capoluogo del Sannio. I libri in gara concorrono anche all'assegnazione della decima edizione del «Premio Strega Giovani» che saranno votati da una giuria di giovanissimi composta dalle studentesse e dagli studenti di scuole superiori italiane ed estere.

Per celebrare la decima edizione dello Strega Giovani ieri sera si è svolta una festa, a porte chiuse, nel salone del Comunale con la presenza degli scrittori e di tantissimi giovani. La serata al Teatro Romano (inizio alle 18) si concluderà con lo scrutinio dei voti (660) espressi per la scelta della cinquina finalista. A presiedere il seggio elettorale Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che, con Roma Capitale e «Strega Alberti» con il contributo di Camera di Commercio di Roma in collaborazione con Bper Banca, organizza annualmente il Premio Strega. La serata beneventana dello Strega (l'ingresso al Teatro Romano è consentito solo ai possessori degli inviti) sarà trasmessa in streaming sul Rai Play con inizio alle ore 18,30.

In caso di cattivo tempo l'appuntamento con lo Strega sarà trasferito al teatro Comunale senza la possibilità per il pubblico, dato il numero esiguo di posti, di seguire la serata con ingresso consentito solo ai rappresentanti delle case editrici, della Fondazione Bellonci, gli sponsor e la stampa.