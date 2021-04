Protesta dei commercianti nella valle telesina: solidarietà dai sindaci

«La sentita partecipazione dei sindaci del territorio ha manifestato, ove mai ce ne fosse stata la necessità, che il problema è fortemente sentito dalle istituzioni locali le uniche, ormai, che fanno frontoffice con i cittadini, commercianti, professionisti e partite Iva. I sindaci eletti direttamente dai cittadini e ai quali ogni giorno sono chiamati a dare risposte. Ringraziamo i commercianti della Valle Telesina per la compostezza della loro manifestazione pur nella severità del loro grido di dolore, un grido che è e deve essere di tutti perché nessuno si salva da solo». È quanto affermano in una nota sindaco di Telese Terme (Benevento), Giovanni Caporaso, e il vicesindaco Vincenzo Fuschini.

«L'impegno è che la manifestazione avrà un seguito con atti che sono poi i fatti che un'Amministrazione può e deve fare; non lasceremo da soli i nostri commercianti» hanno aggiunto Caporaso e Fuschini. La nota ricorda quanto scritto dagli esercenti in un documento alla vigilia della manifestazione svoltasi ieri sera: «'Siamo consapevoli delle difficoltà che anche le istituzioni stanno attraversando a tutti i livelli, dall'Europa alla Valle Telesina. Non chiediamo miracoli né promesse irrealizzabili: siamo allo stremo e abbiamo bisogno di risposte concrete e urgentì». «E la prima risposta è arrivata dai primi cittadini dell'area che hanno manifestato insieme con loro» conclude la nota.