Referendum sulla giustizia, il comitato della Lega a Pietrelcina

Il comitato referendum sulla giustizia «Io dico Sì» del Sannio, unitamente alla Lega di Benevento, ha organizzato un gazebo in Pietrelcina per informare i cittadini dell'importanza della partecipazione al voto del prossimo 12 Giugno. Il gazebo è stato oggetto di visita da parte anche dei numerosi turisti che hanno affollato Pietrelcina per visitare i luoghi natali di Padre Pio in quest'ultima domenica di maggio.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Forza Italia, resa dei conti. Berlusconi ora pensa di... L'ANALISI Referendum giustizia, il «sentiment» del web: solo il 21%... LA POLITICA A Napoli assemblea dei circoli dell’Avanti, Martelli:...

«La giustizia è uno dei tanti problemi irrisolti del nostro Paese: se ne discute da tempo ma senza che venga attuata ua riforma strutturale del sistema. Il Popolo è l'unico titolato a decidere: il voto per il SÌ è contro le storture della giustizia, le logiche dei gruppi e delle correnti che tanto danno hanno fatto in questi ultimi anni. La giustizia deve ritornare ad essere effettivamente al servizio dei cittadini e delle imprese. La Lega nel Sannio, da sempre a fianco delle popolazioni e dei territori, è l'unica forza politica che con decisione, nella quasi indifferenza di partiti e potentati, spinge per un voto convinto per il SÌ ai cinque quesiti referendari. Nei prossimi giorni intensificheremo i gazebo informativi su tutto il Sannio per rompere il muro di omertà e di silenzio che è calato sui referendum: soprattutto da parte di coloro che sono abituati a ricordarsi dei cittadini solo quando ci sono i propri appuntamenti elettorali», dice Vincenzo Lombardi, comitato referendum «Io dico Sì» del Sannio e responsabile regionale turismo Lega Campania.