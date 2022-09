Rubano eletto alla Camera con Fi, caroselli di auto a Puglianello

Un corteo di auto di centinaia di metri, bandiere, clacson strombazzanti per festeggiare l'elezione del nuovo deputato di Forza Italia. Festeggiamenti non proprio sobri per Francesco Maria Rubano, che da sindaco di Puglianello, paesino del Sannio, ha messo in scena una vera e propria marcia trionfale per celebrare il suo sbarco a Montecitorio.

Il video dei festeggiamenti sta rimbalzando da ore sulle chat dei politici di tutta Italia. In pratica a festeggiare il sindaco c'erano oltre mille persone, quanto lo sono i residenti di Puglianello che conta appena 1.300 abitanti.