Appalti rifiuti, Melillo e Mercurio interrogano Annese

«Chiarimenti in merito al capitolato d'appalto e all'esecuzione delle offerte migliorative presentate dalla partnership Ciclat Trasporti Ambiente e Czeta». Li chiedono, con una interrogazione a risposta scritta indirizzata all'assessora all'Ambiente Giovanna Annese e, per conoscenza, al presidente del consiglio comunale Sigismondo Fragassi, i consiglieri del gruppo «Officine Sangiorgesi» Gianluca Melillo e Diego Mercurio. Difficile ritenere casuale la scelta dei tempi, con i riflettori della Dda puntati sugli appalti per la gestione dei ciclo rifiuti.

Nella premessa dell'interrogazione i fatti recenti: l'aggiudicazione, ad aprile, della gara d'appalto alla Czeta, il ricorso al Tar presentato dalla società «L'igiene urbana», e poi, a luglio, a ricorso respinto, la sigla del contratto con la Ciclat Trasporti Ambiente, che aveva presentato offerte migliorative «e di fatto - scrivono Melillo e Mercurio - già operativa in partnership con la società Czeta di Rotondi».

I due consigieri chiedono di conoscere «quali sono le offerte migliorative presentate dalla partnership Ciclat Trasporti Ambiente e Czeta» e «quante e quali di queste attività sono state ad oggi svolte».