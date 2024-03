San Marco dei Cavoti, undici medaglie d'oro per Dojo 7 Lame nel torneo di Avellino

Undici medaglie d'oro, 4 argenti e 2 medaglie di bronzo. Così recita il medagliere del Dojo 7 Lame di San Marco dei Cavoti, che con una selezione di atleti ha partecipato a una nuova competizione di karate questa volta nella vicina Avellino, in occasione del «Campionato Interregionale Sud Italia Wukf di Karate», che ha visto la presenza di circa 800 atleti provenienti da svariate regioni del Meridione. I karateka, accompagnati dai familiari e dal direttore tecnico Luca Tremonte, con l'aiuto di Martuccio e Zilla in veste di assistenti coach, e di Giuseppe Costanzo in veste di arbitro, hanno vissuto un'intensa giornata scandita da una serie di gare. Hanno preso parte alla competizione di Kata (forma) e Kumite (combattimento) individuale Francesco Tremola, Pellegrino Verzino e Sofia Smiraglia (Reino); Giorgio De Palma, Angelica Paradiso, Giacomo Maria Leone,

Gioia e Gabriel Cocchiarella (di San Giorgio La Molara); Cinzia Buonanno Brilli (Benevento); Matteo Fiscante e Simone Petriella (Circello); Alice Martuccio (Colle Sannita); Nicolò De Sciscio (Pesco Sannita); Francesco Coduti e Francesco Zilla (Montefalcone in Val Fortore); Raffaele Zipeto, Cosimo Leonardis, Matteo Zuppa e Gabriele Spagnoletti (Molinara); Serena Carpinelli, Francesca Rotunno, Daniele Carpinelli, Vittorio e Samuele Ialeggio, Lorenzo Barbato, Jacopo Zuppa e Luca Tremonte (San Marco dei Cavoti).

In una nota, il maestro Tremonte si è detto «particolarmente soddisfatto del rendimento dei ragazzi in gara, ma soprattutto per la crescita mentale e per lo spirito di gruppo e fratellanza che ha dimostrato il gruppo durante lo svolgimento della competizione. Complimenti a tutti coloro che con coraggio e determinazione si mettono in

gioco e ancora di più a chi non molla di un passo nonostante non salga sul podio».