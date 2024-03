Una sconfitta che brucia, quella rimediata nell'ultimo turno con il Benevento, ma che non cambia le prospettive del Giugliano in chiave playoff. I gialloblu, apparsi un po' in ombra contro i sanniti, sono in piena lotta per accedere agli spareggi post season e sono già proiettati alla sfida del prossimo turno: al De Cristofaro, per la seconda gara consecutiva tra le mura amiche, arriverà l'Avellino, battuto all'andata con un perentorio 1-3.

APPROFONDIMENTI Un pareggio importante per il Sorrento, Maiuri: «È stata una giornata molto complicata» Benevento, missione rincorsa alla Juve Stabia per la squadra di Auteri Avellino, comincia il rush finale della stagione verso i playoff di Serie B

«Abbiamo un obiettivo: migliorarci sempre - sottolinea il tecnico Valerio Bertotto - Io e la mia squadra giochiamo per vincere, sempre e contro qualsiasi avversario. Stiamo migliorando, il percorso che stiamo compiendo, nonostante il passo falso con il Benevento, è altamente positivo. Quando sono arrivato la squadra aveva conquistato cinque punti in sette partite. Da allora siamo cresciuti mentalmente. È stato un percorso lungo e pesante, ma abbiamo anche raccolto tanto e ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Scendiamo in campo per giocare e per vincere, per questo sono un po' arrabbiato per la sconfitta di sabato scorso».

L'allenatore delsi sofferma sugli errori commessi contro i sanniti: «Nel primo tempo abbiamo giocato un buon calcio - aggiunge - forse avremmo dovuto fare un altro gol per incanalare la partita nel binario giusto. L'impegno non è mancato e nemmeno l'attenzione. Purtroppo, però, nella ripresa siamo stati un po' altalenanti. Siamo calati un pochino, forse sotto il profilo della determinazione, nonostante alla vigilia del match con il Benevento avessi a più riprese rimarcato questo aspetto. Peccato, perché nel computo totale della partita, giocata contro una squadra molto forte a cui vanno fatti i complimenti, un risultato diverso sarebbe stato più equo». Archiviate le considerazioni post Benevento,analizza l'attuale momento della sua squadra: «Stiamo bene, i ragazzi si allenano alla grande e anche atleticamente non si può dire che siamo messi male. Anche dal punto di vista tattico siamo migliorati tanto negli ultimi tempi: i miei calciatori hanno capito l'idea di calcio che vogliamo proporre. Da tifoso mi divertirei, da allenatore non posso che essere contento dell'atteggiamento della squadra. Abbiamo espresso un buon calcio, anche con il. Il risultato, poi, è la somma di tanti fattori, noi dobbiamo guardare avanti e non limitarci a valutare il nostro operato sulla scorta delle singole gare e dei singoli risultati».Contro l'Avellino, terza forza del girone, tornerà tra gli arruolabili il centrocampista Romano, la cui assenza (era squalificato) si è fatta sentire contro il Benevento. Romano tornerà titolare, a fargli spazio potrebbe essere uno tra. Bertotto potrebbe mescolare le carte anche in difesa, dove Valdesi e Barba scalpitano per guadagnarsi una maglia da titolare sulla corsia di destra. Nell'ultimo turno, in quel ruolo, è stato impiegato Menna, giocatore con caratteristiche più difensive. Nulla dovrebbe cambiare, inoltre, nel reparto offensivo, dove ancora si attende il pieno recupero di Diop, l'attaccante acquistato nel mercato di riparazione di gennaio ma non ancora utilizzato.