Al Sannio Music Fest di Benevento sul palco il maestro del jazz Ron Carter

Il “più grande bassista jazz del mondo”, come diceva un cartello al “The knickerbocker saloon” di New York city, arriva a Benevento grazie al “Sannio music fest!”. L’associazione Napoli Jazz club, organizzatrice della kermesse, aveva promesso che questa seconda edizione sarebbe stata memorabile e con artisti di fama internazionale e così è stato: portando, al teatro Romano di Benevento, martedì 19 luglio, un artista che è ai vertici della sua professione da oltre sessant’anni.

Da quel noto locale di New York, infatti, ha percorso una lunga strada che lo ha reso, nel tempo, il bassista più registrato nella storia. Dagli anni 60 ad oggi, tutti quelli che hanno voluto suonare il contrabbasso in un contesto jazz serio sono dovuti passare attraverso il suo sound e il suo stile.

Ron Carter è il perfetto contrabbassista jazz, epitome di classe ed eleganza , le sue risorse tecniche e musicali sono illimitate, è tra i più grandi accompagnatori jazz di tutti i tempi con una prodigiosa tecnica che lo rende un brillante musicista e un artista di livello stellare .così come anche la sua leggendaria reputazione.



Il jazz master presenterà al concerto del 19 luglio il progetto “Foursight” per il quale Carter è accompagnato da un trio stellare: Renee Rosnes al piano, Payton Crossley alla batteria e Jimmy Greene al sassofono.