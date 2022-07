Summer School e Cultura in cortile, le iniziative promosse da UniSannio

Estate di «superlavoro» per UniSannio. Oggi infatti prende il via la seconda edizione della «Summer School» con circa 100 studenti dalle IV e V classi di oltre 20 istituti superiori della Campania. Alle 10 il saluto di apertura presso il plesso didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie in via delle Puglie, poi lo start alle 4 scuole estive, suddivise per Dipartimento, che consentiranno ai partecipanti di immergersi fino al 15 luglio nella vita universitaria, fruendo di attività formative di carattere teorico, ma soprattutto esperienziale, anche con visite tecniche al di fuori delle strutture dell'ateneo. Previsti momenti di svago e aggregazione, oltre alla possibilità, per tutti i partecipanti, di accedere agli eventi del festival «Bct». Domani alle 18.30, presso il polo didattico Dsy si terrà la «Teatro è verità» in collaborazione con il Centro universitario teatrale di UniSannio e giovedì alle 18.30 presso il chiostro di Palazzo De Simone per Uninmusic si esibiranno docenti e studenti di Unisannio e del Conservatorio «Nicola Sala». Intanto proseguono gli appuntamenti di «Cultura in cortile»: oggi alle 19, l'astrofisico Antonio Feoli, professore associato di Fisica all'UniSannio e tra i principali esperti in Campania nell'elaborazione statistica di dati sperimentali in Astrofisica, incuriosirà il pubblico con la storia de «Il gatto di Schroedinger e i paradossi del mondo quantistico», discutendo con Romano Fistola nel cortile del San Vittorino. Il famoso ragionamento paradossale di Schroedinger fu pubblicato nel 1935, e dopo quasi cento anni il paradosso del gatto conserva ancora tutto il suo fascino.