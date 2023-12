Arte, tradizione e sacralità: la rassegna «Halitus Lucis» per riscoprire un Natale autentico

Dal 9 dicembre al 5 gennaio, al monastero di San Paolo al Deserto a Sant'Agata sui due Golfi, Pasquale Cipolletta presenta «Halitus Lucis», il cammino della stella cometa attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo.

La mostra-concerto «Halitus Lucis», partendo dalla sacralità del suo nome latino, tenta di costruire un cammino spirituale verso il Natale, accompagnati dal respiro di luce della stella cometa. Qui, si evince la sinestesia di elementi che guida il percorso di sensibilizzazione intrapreso da Pasquale Cipolletta, dal 2021 a oggi.

Una serie di cinque appuntamenti vede al centro delle riflessioni la natività, presentata dai quadri di Cipolletta e interpretata dai vari artisti ospiti di ogni serata.

Il primo appuntamento, «L’Annuncio», avrà luogo sabato 9 dicembre alle ore 19:30. Ospite, il gruppo musicale «New wind ensemble», che darà il via ad una meditazione sull'annuncio dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine.

Seguendo la scia della Stella Cometa, con la sua apparizione ai Magi, seguirà la seconda serata: «Il Viaggio», sabato 16 Dicembre alle ore 19:30. Ospite, il coro a cappella Laus Deo, diretto da Marianna Russo, insieme all’intervento del dott.

Luciano Mastrogiacomo.

Protagonista dell'incontro di venerdì 22 dicembre, «La Paternità», sarà la Sacra Famiglia. Partendo dalla figura di San Giuseppe, Don Pasquale Irolla e Suor Maria Luciana porranno l’accento sulla figura del Padre, accompagnati dalle note di Giuseppe Lavagna, con la partecipazione di Marianna Russo.

Sabato 30 Dicembre alle ore 19:30, il quarto appuntamento: «La Famiglia». Con l’intervento di Suor Maria Luciana e del Dott. Giovanni Pollio e con la partecipazione musicale del gruppo “Laus Deo young”, diretto da Marianna Russo.

Il nuovo anno porterà invece, Venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 19:30, l'ultimo incontro: «La Maternità», con la celebrazione di Maria e la sua purissima Maternità. La serata prevede l'intervento di Suor Maria Luciana e la partecipazione della “Scuola di danza Mariella Romano - Dancestudio”.

In concomitanza con ogni appuntamento, sarà visitabile un’esposizione di presepi creati da bambini insieme con le famiglie: un tentativo (ben riuscito) di far lavorare insieme le famiglie e ritrovare l’intimità di una volta. Da qui il motto: presepi in esposizione, tradizione in famiglia.

Arte, tradizione e sacralità: un intreccio che farà vivere il Natale 2023 in modo autentico.