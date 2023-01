Oltre cento i percorsi individuati: sentieri naturalistici che si intrecciano tra loro, di diverse tipologie e percorribili in tanti modi. Da quest'anno gli amanti del trekking e della mountain bike avranno tutto a portata di click grazie a una mappa, sempre aggiornata, scaricabile direttamente dal proprio smartphone. Percorrere i sentieri dell'area protetta sarà dunque più semplice.

L'idea innovativa nasce qualche anno fa. «Quando sono diventato presidente dell'Ente Parco ha raccontato Costantino Caturano mi sono reso conto che non era stata mai stata redatta una carta dei sentieri e ho cercato di attivarmi per fare in modo di realizzarla, poi è venuta fuori l'idea di dare vita a una mappa digitale in modo da poterla aggiornare di continuo e dare la possibilità ai fruitori di poter scaricare i tracciati direttamente dal proprio smartphone e attivarla con un sistema di navigazione satellitare, considerato che sul Taburno non c'è rete. Giovanni Forgione, cartografo e appassionato escursionista, mi ha proposto ha aggiunto Caturano - di creare una mappa gratuita riuscendo così a realizzare qualcosa che prima non c'era. È stata una bella soddisfazione aver lanciato questa novità sperando che ci sia la collaborazione anche di tutte le associazioni di trekking e degli appassionati che, se si rendono conto che un sentiero non è più percorribile o individuano nuovi tracciati, possono contattarci per inserirli nella mappa».

Ad occuparsi della parte tecnica della carta geografica è stato appunto Forgione che ha spiegato: «Il vantaggio della mappa digitale è che sarà in continua evoluzione e, rispetto al formato cartaceo statico, potrà quindi essere oggetto di costante aggiornamento. Questo ha precisato il cartografo - è un fattore fondamentale visto che, ad esempio, determinati sentieri non più percorribili a causa degli eventi meteorologici e quindi interessati da eventuali frane o crolli possono essere segnalati in tempo reale, il che rappresenta un grandissimo vantaggio per chi decide di fare escursioni sul Taburno». Inoltre, il cartografo sannita consiglia agli escursionisti di dotarsi «di un secondo cellulare sempre acceso per poter usufruire della mappa off line. Un dispositivo dedicato solo alla navigazione e in grado di durare tutto il giorno, in modo da consentire di poter fare tranquillamente l'intera l'escursione seguendo le preziose indicazioni inserite nella mappa».

La rete dei sentieri digitali, oltre ad essere uno strumento utile per chi decide di esplorare i suggestivi percorsi dell'area protetta, rappresenta anche un veicolo di promozione del Taburno oltre i confini regionali, in grado di incuriosire numerosi appassionati. Secondo Caturano questa iniziativa è «un ulteriore tassello nell'opera di valorizzazione e promozione dell'area protetta e in tal modo riusciamo ad offrire un servizio utile anche a escursionisti neofiti. Immergersi nelle bellezze naturalistiche del nostro massiccio appenninico da oggi sarà più facile grazie al lavoro svolto da diversi escursionisti ed associazioni che ringrazio».

Infatti, la mappa digitale fornisce un quadro completo dei percorsi grazie a tanti appassionati di trekking, escursionisti e frequentatori abituali della montagna che sono di supporto nell'inserimento sulla piattaforma gratuita freemap.sk dove sono elencate le varie tracce sentieristiche da poter scaricare da smartphone. «Appassionati e frequentatori abituali della nostra montagna comunicano dall'ente guidato da Caturano - ci hanno aiutato ad inserire sulla piattaforma gratuita freemap.sk le varie tracce sentieristiche che adesso potranno essere scaricate sui propri smartphone ed utilizzate anche offline». Dall'Ente Parco informano che sul sito istituzionale è presente una sezione dove si potrà trovare la mappa digitale che contiene tutti i sentieri percorribili.